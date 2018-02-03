В Италии мужчина открыл огонь по прохожим из машины

В Италии мужчина открыл огонь по прохожим, стрельба велась из машины. Ранены шесть человек, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщает газета La Repubblica. По заявлению полиции, все они иностранцы. Мужчину уже задержали.

По данным агентства Ansa, мужчина открыл стрельбу в городе Мачерата в Центральной Италии. Его зовут Лука Марти, ему 28 лет. Когда его задерживали, он не сопротивлялся. Перед этим он вскинул руку в фашистском приветствии.

#Macerata È italiano il presunto autore della sparatoria fermato dalle Forze dell'Ordine. Uno dei feriti è stato sottoposto ad intervento chirurgico pic.twitter.com/xx2AcZwI2w — Polizia di Stato (@poliziadistato) February 3, 2018

Мотивы мужчины пока неизвестны. Итальянская Corriere della Sera пишет, что причиной нападения стала расовая нетерпимость. А агентство Ansa отмечает, что стрельба произошла недалеку от мест, где были найдены останки 18-летней Памелы Мастропьетро — ее дело стало резонансным. Накануне на странице в фейсбуке матери девушки появились расистские комментарии, полные гнева и желания отомстить.

По предварительным данным, Мастропьетро умерла из-за передозировки наркотиками. В рамках дела задержали выходца из Нигерии, который предположительно продал ей наркотики.