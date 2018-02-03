СК предложил пересмотреть порядок передачи детей в приемные семьи

В Следственном комитете предложили пересмотреть порядок передачи детей в приемные семьи из-за насилия со стороны опекунов.

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что «назревают определенные вопросы к механизму передачи детей в приемные семьи и системе контроля над ними».

«Очевидно, что это требует самого серьезного внимания, детального анализа, совершенствования или переработки действующего порядка», — отметила она.

Заявление было сделано в связи с расследованием покушения на убийство трехлетнего ребенка в Подмосковье, в котором подозреваются его опекуны. По словам Петренко, «это уже далеко не первый случай в следственной практике, где имело место насилие со стороны приемных родителей».

2 февраля семейная пара (37-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители Москвы) вызвала скорую помощь, сообщив о приступе у ребенка. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, отравление психотропными веществами и кому. Сейчас ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, «за его жизнь борются одни из лучших специалистов отечественной медицины».

В конце прошлого года Совет Федерации предложил ограничить право органов опеки забирать детей из семей. Сообщалось, что поправки внесут в Семейный кодекс в 2018 году.

«У органов опеки не должно быть карающих функций. А у нас работают так: сначала заберем [ребенка], а потом разберемся», — заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Она также отметила, что изымать детей из семей необходимо только тогда, когда есть реальная угроза жизни и здоровью ребенка.

Это заявление прозвучало после того, как у женщины, воспитывающей 21 ребенка, органы опеки изъяли семерых детей из-за того, что заведующая детского сада сочла, волосы у одного из них слишком длинные.