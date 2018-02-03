В Санкт-Петербурге нашли мертвым оппозиционера Константина Синицина

В Санкт-Петербурге нашли мертвым 53-летнего Константина Синицина — известного в городе участника протестных акций. Его тело обнаружили в подъезде дома в Кировском районе еще 26 января, но известно об этом стало только спустя неделю.

По предварительным данным, причиной смерти стал бытовой конфликт. 2 февраля полиция задержала 44-летнего мужчину по фамилии Васильев, с которым погибший вместе работал на складе одного из торговых центров. По информации следствия, между Синициным и Васильевым произошла драка, результатом которой оказались смертельные травмы головы. Уголовное дело возбуждено по статье 111 часть 4 «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Константин Синицин регулярно принимал участие в оппозиционных мероприятиях в Петербурге — поддерживал акции сторонников Алексея Навального, протест дальнобойщиков, выступал за музейный статус Исаакиевского собора и против застройки территории Пулковской обсерватории. Участникам митингов он запомнился привычкой носить на голове строительную каску, на которой Синицин размещал оппозиционные лозунги. Кроме того, погибший занимался гражданской журналистикой — много фотографировал и писал о прошедших акциях в социальных сетях.

Петербургский активист Динар Идрисов, первым сообщивший о смерти соратника, назвал Синицина «искренним и последовательным борцом с путинизмом»: «Костя был необычайно отзывчивым и добрым человеком. Чудным немного. Его можно было любить или нет, но не замечать было невозможно. — добавил он.

В разговоре с «Новой» Идрисов, который сам несколько дней назад подвергся нападению, обратил внимание на сходство некоторых деталей убийства Синицина со своим случаем. «Я бы не стал высказывать какие-то подозрения, но подъезд — очень удобное место для нападения. Ударов по голове тоже было нанесено довольно много. К тому же, очевидно, что замалчивали этот инцидент накануне акции 28 января специально», — предположил активист.

Динара Идрисова избили 28 января. Трое мужчин напали на него в подъезде дома у площади Пролетарской диктатуры, откуда он хотел снимать акцию в поддержку «Забастовки избирателей».