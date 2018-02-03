ФСБ не смогла проверить на экстремизм слова Собчак про Крым из-за неработающей ссылки на интервью

В ФСБ не смогли проверить на экстремизм слова кандидата в президенты России Ксении Собчак из-за того, что ссылка на ее интервью CNN не открылась. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который 26 декабря направил соответствующее обращение силовикам, пишет РБК.

Он рассказал, что в его запросе была ссылка на запись интервью, и что она работает, он это проверил, поэтому «ответ ФСБ вызывает сомнения в их искренности».

Остальные детали ответа силовиков Рашкин не стал раскрывать, сославшись на гриф «для служебного пользования». Сам ответ, сообщает РБК, поступил 30 декабря и касался интервью, которое Собчак дала CNN 9 ноября прошлого года.

В своем обращении Рашкин ссылался на правоприменительную практику по ст. 280.1 УК РФ, наказывающей за призыв к действиям, которые направлены на нарушение целостности Российской Федерации.

В октябре 2017 года Рашкин писал другую жалобу — он послал запросы генпрокурору Юрию Чайке и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить слова Собчак об украинской принадлежности Крыма, которые были сказаны на ее пресс-конференции 24 октября.

Это была первая пресс-конференция Собчак после того, как она объявила, что будет участвовать в президентских выборах. Тогда она, отвечая на вопрос о проблеме Крыма, сказала: «С точки зрения международного права, Крым — украинский. Точка. Дальше — давайте разговаривать».

Рашкин также заявлял, что заявление Собчак оправдывает осуществление действий, «направленных на нарушение территориальной целостности России».

В декабре ФСБ провела лингвистический анализ заявлений Собчак, и не обнаружила в них призывов к нарушению территориальной целостности России.