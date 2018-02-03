Минобороны: в Сирии сбили российский штурмовик Су-25, летчик погиб

продолжение Минобороны: ответным ударом по району, откуда был сбит российский Су-25, убиты более 30 террористов. Читайте здесь.

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Минобороны России подтвердило, что в Сирии был сбит российский самолет Су-25 и что пилот погиб, передает ТАСС. В ведомстве заявили, летчик был убит террористами. Россия вместе с Турцией принимают меры по возвращению его тела. По предварительной информации Минобороны, самолет сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса.



В сирийской провинции Идлиб сбили российский штурмовик Су-25, сообщила группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

CIT ссылается на видео на YouTube-канале группировки Свободной сирийской армии «Джейш эн-Наср» (признана террористической и запрещена в России, — ред.). «Было опубликовано видео горящих обломков Су-25. На видео виден опознавательный знак ВКС РФ в виде красной звезды», — сообщила СIT.

На видео группировки можно увидеть летящий с горящим крылом самолет. Через какое-то время он начинает падать, а пилот катапультируется. В названии ролика утверждается, что российский Су-25 был сбит в районе села Маасран.

CIT сначала сообщила, что пилот сбитого Су-25 катапультировался и попал в плен к повстанцам. Позже группа расследователей со ссылкой на повстанцев сообщила, что пилот погиб.

Также «Би-би-си» со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что в Сирии сбит российский штурмовик. «Полевые источники» телеканала Sky News Arabia сообщают, что самолет сбили ракетой класса «земля-воздух».

В январе Минобороны подтвердило, что 31 декабря в Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, оба пилота погибли. Причиной крушения самолета в ведомстве назвали техническую неисправность.

Россия проводит спецоперацию в Сирии с конца сентября 2015 года. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин объявил — уже в третий раз — о выводе значительной части российских военных из Сирии.