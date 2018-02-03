Собчак решила идти в Госдуму в 2021 году

Кандидат в президенты России Ксения Собчак на встрече с избирателями в субботу в Санкт-Петербурге заявила, что она понимает, что не победит в борьбе за пост главы государства в 2018 году, и поэтому в 2021 году собирается участвовать в выборах в Госдуму, передает ТАСС.

«Когда закончатся выборы [президента], я начну формировать свое движение. Я уже вступила в партию „Гражданская инициатива“ — если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение. Я буду идти на выборы в Думу — это моя следующая цель, 2021 год», — сказала она.

После этого Собчак намерена вновь принять участие в президентских выборах — уже в 2024 году.

Ранее в субботу Александр Федотов подтвердил, что спонсирует избирательную кампанию Собчак. Федотов — владелец холдинга ACMG, в который входит русская версия журнала Forbes и издание LʼOfficiel, главным редактором готорого является Собчак.

31 января, в последний день подачи в Центризбирком документов для регистрации, Собчак передала подписи для участия в президентской гонке.

ЦИК зарегистрировал Собчак кандидатом в президенты в прошлом году, 26 декабря. О своих планах участвовать в выборах президента журналистка объявила в середине октября. Тогда она заявила, что позиционирует себя как кандидат «против всех». Позже стало изщвестно, что Собчак пойдет на выборы от партии «Гражданская инициатива». Напомним, выборы президента страны пройдут 18 марта 2018 года.