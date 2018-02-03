Минобороны: ответным ударом по району, откуда был сбит российский Су-25, убиты более 30 террористов

есть продложение Кто сбил Су-25. В сирийской провинции Идлиб, которая попала в зону влияния турецкой армии, Россия несет очередные потери

Более 30 боевиков убиты в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, откуда была запущена ракета ПЗРК по российскому Су-25. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны.

Этот район находится под контролем признанной террористической и запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусре».

Ранее ведомство подтвердило информацию группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) о том, что в сирийской провинции Идлиб сбили российский штурмовик Су-25 и пилот погиб.

CIT обнаружила видео на YouTube-канале группировки Свободной сирийской армии «Джейш эн-Наср». На нем были видны горящие обломки Су-25, а на них — опознавательный знак ВКС РФ в виде красной звезды.