«Аэрофлот» отменил в воскресенье 21 рейс из-за непогоды

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене 21 рейса в воскресенье, время вылета еще 49 рейсов изменено. Рейсы отменены, в частности, в Берлин, Будапешт, Вену и в ряд российских городов, в том числе, Воронеж и Самару. С полным списком можно ознакомиться на сайте компании.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Шереметьево Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов 4 февраля 2018 года. Пассажиры отмененных рейсов перебронированы на последующие рейсы»,- говорится в сообщении на сайте перевозчика.

В «Аэрофлоте» пообещали, что прибывшие в аэропорт пассажиры «будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами».

Одновременно Московская межрегиональная транспортная прокуратура заявила о проведении проверки в связи с задержками и отменами авиарейсов из-за снегопада.

«[Прокуратура] проводит проверку по факту задержек и отмен рейсов в аэропортах, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов», — говорится на сайте надзорного ведомства.

По состоянию на 21:48, согласно данным сервиса «Яндекс. Расписание», во Внуково задержано 15 рейсов, один отменен, в Домодедово — отложен вылет 16 рейсов, еще 15 были отменены, В Шереметьево задержано 77 рейсов.

Накануне МЧС сообщило, что в Москве и Московской области ожидаются мокрый снег, метель и усиление ветра. Мэрия Москвы прогнозировала сильный снегопад. «С субботы на воскресенье мы ожидаем от 25 до 30 сантиметров снега в зависимости от района, а в понедельник и во вторник выпадет еще по 8–10 сантиметров», — предупреждал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.