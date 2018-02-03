В Татарстане возбудили дело против сбившего пешехода полицейского

Управление Следственного комитета по Татарстану возбудило уголовное дело против полицейского, который сбил пешехода, а потом скрылся с места происшествия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

ДТП произошло в субботу рано утром. По предварительным данным, полицейский был пьян, от медосвидетельствования он отказался.