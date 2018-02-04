В аэропортах Москвы отменили более 60 рейсов

В аэропортах Москвы из-за плохой погоды задерживаются 62 рейса, еще 18 отменили. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

По информации на 10:35 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 38 рейсов, в Домодедово — 14 и еще 8 — во Внуково. Кроме того, в аэропорту Домодедово 16 рейсов были отменены, во Внуково — 2. Информации о задержке или отмене рейсов из аэропорта «Жуковский» нет.

График вылета самолетов меняется, в частности, из-за непогоды в Москве. Синоптики прогнозировали 4 февраля снег с метелью с резким похолоданием.

Накануне «Аэрофлот» отменил 21 рейс из-за непогоды. В компании пообещали, что прибывшие в аэропорт пассажиры «будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами».

Московская межрегиональная транспортная прокуратура заявила о проведении проверки в связи с задержками и отменами авиарейсов из-за снегопада.