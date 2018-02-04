Сборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячом

Сборная России по хоккею с мячом выиграла звание чемпиона мира, обыграв сборную Швеции со счетом 5:4, передает Интерфакс.

Три мяча в составе сборной России провел Алмаз Миргазов, по одному — Максим Ишкельдин и Марат Джусоев.

Бронзовым призером турнира стала Финляндия, взявшая верх над сборной Казахстана — 8:4.

Таким образом, команда России стала 11-кратным чемпионом мира. А в совокупности с успехами предшествующей ей сборной СССР у отечественной национальной команды теперь 25 выигранных ЧМ — наилучший показатель среди всех стран. На втором месте сборная Швеции, которой удалось завоевать 12 титулов.