Новая газета

Сборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячом

Спорт

 

Сборная России по хоккею с мячом выиграла звание чемпиона мира, обыграв сборную Швеции со счетом 5:4, передает Интерфакс. 

Три мяча в составе сборной России провел Алмаз Миргазов, по одному — Максим Ишкельдин и Марат Джусоев.

Бронзовым призером турнира стала Финляндия, взявшая верх над сборной Казахстана — 8:4.

Таким образом, команда России стала 11-кратным чемпионом мира. А в совокупности с успехами предшествующей ей сборной СССР у отечественной национальной команды теперь 25 выигранных ЧМ — наилучший показатель среди всех стран. На втором месте сборная Швеции, которой удалось завоевать 12 титулов.

В 2018 году матчи чемпионата мира прошли в Хабаровске (Россия) и в Харбине (Китай).

Теги:
nt, победа, сборная россии, чм по хоккею
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