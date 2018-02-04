В Москве из-за сильного снегопада погиб человек

В Москве один человек погиб после падения на него дерева и разрыва линии электропередачи из-за сильного снегопада. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал мэр Москвы Сергей Собянин. Еще пятеро пострадали, уточнил мэр в твиттере.

Как сообщил Собянин, в городе из-за непогоды повалены 360 деревьев.

«Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше», — написал мэр.

Столичное управление МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве, Подмосковье и граничащих с ним областях до конца 4 февраля.

«Ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед», — сообщили в МЧС.

Аварийные службы Мосгортранса из-за сильного снегопада перешли на усиленный режим работы. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на улицах Москвы работают более 15 тысяч единиц снегоуборочной и снеговывозящей техники, около 70 тысяч рабочих заняты очисткой пешеходных зон, тротуаров и дворов.

Накануне в Москве прошел сильнейший снегопад, выпало 14 миллиметров осадков — это стало рекордом за всю историю метеонаблюдений.