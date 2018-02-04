Президент МОК заявил о необходимости реформировать CAS

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложить провести реформу спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), так как его решения, в частности оправдание 28 россиян, не удовлетворяют МОК, передает Интерфакс.

«Мы не довольные решением, обсуждали его вчера и сегодня. Считаем, что решение доказывает необходимость внутренних реформ в структуре CAS», — сказал он.

По его словам, решение суда по 28 российским спортсменам, которые подали апелляции на решение МОК об их пожизненной дисквалификации и лишении наград из-за допинговых нарушений, стало «разочаровывающим и неожиданным» для МОК.

«Пока у нас нет обоснований на принятые решения. Мы их ждем, поэтому не можем подавать апелляции. Как только станут понятны перспективы, мы подадим апелляции на решение CAS», — сказал Бах.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) также решило оспорить CAS.

Ранее спортивный арбитражный суд удовлетворил жалобы 28 российских спортсменов на решение МОК пожизненно отстранить их от Олимпийских игр. Среди них — лыжники Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Александр Легков, бобслеист Дмитрий Труненков, скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов и Ольга Потылицына. В отношении еще 11 спортсменов ограничения смягчены.

Напомним, что МОК не допустил сборную России к участию в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.

Олимпийские Игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.