Бизнес-омбудсмен встретился в Лондоне с уехавшими из России предпринимателями

продолжение Титов передал Путину список находящихся в Великобритании российских бизнесменов, которые хотят вернуться в Россию. В списке «более десяти имен, но не сотни». По его словам, эти бизнесмены успели уехать из страны и не попали в СИЗО под меру пресечения.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, заявивший о своих планах участвовать в выборах президента России, 3 февраля встретился в Лондоне с основателем «Евросети» Евгением Чичваркиным и другими бизнесменами, уехавшими из России. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на одного из участников встречи.

На встречу, которая продлилась почти четыре часа, пришли сооснователь компании Mr. Doors Максим Валецкий, бывший владелец банка «Траст» Илья Юров, совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов и совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, брат ресторатора Михаила Зельмана. Всего во встрече приняли участие 40 человек.

«Титов много говорил о том, что многие здесь сидят из-за дел, которые давно никому не нужны. Это такая легальная невесомость — дело не закрыли, но приостановили. Титов утверждает, что у его аппарата есть механизмы, которые позволяют такие проблемы решать. Это многим было интересно», — рассказал сооснователь Mr. Doors Максим Валецкий, принимавший участие во встрече.

Перед поездкой Титов в интервью РИА Новости заявил, что по итогам встречи собирается представить Владимиру Путину план возвращения бизнесменов, которые скрываются в Лондоне от российского правосудия. Условие возвращения — бизнесмены должны будут компенсировать нанесенный ущерб. По словам Титова, он хочет «начать диалог с властью» на эту тему.

21 декабря Титова официально выдвинули в президенты России от «Партии роста», которую он возглавляет. ЦИК принял его документы для регистрации кандидатом. 30 января Титов сдал в комиссию 105 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения.