Россия заняла 89-е место в мировом рейтинге верховенства права

Россия заняла 89-е место из 113 в мировом рейтинге верховенства права, составленным международной организацией World Justice Project.

Рейтинг составляется раз в два года. По сравнению с прошлым рейтингом Россия поднялась на три позиции и оказалась между Доминиканской республикой (90) и Филиппинами (88-е место).

Россия также уступает таким странам, как Эстония (12), Грузия (38), Белоруссия (65), Китай (75), Украина (77), Молдавия (78), но опережает Узбекистан (91), Мексику (92) и Турцию (101).

Лидирующие позиции в рейтинге заняли Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды. США расположились на 19 месте. Последнее место у Венесуэлы.

WJP составляет рейтинг верховенства закона на основе восьми показателей: ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, открытость государства, правопорядок и безопасность, защита основных прав, регулятивное правоприменение, гражданское правосудие и уголовное правосудие.