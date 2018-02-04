Кадыров сообщил о внедрении в Чечне системы блокчейн

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что республиканское правительство внедряет в управлении Росреестра по Чечне блокчейн. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Внедрением системы блокчейна в Чечне занимается первый заместитель председателя правительства республики Якуб Закриев.

«По времени точно не скажу когда, но идёт активная фаза работы. <…> Вместе с Внешэкономбанком правительство ЧР создало рабочую группу по внедрению блокчейна», — уточнил политик.

Внедрением системы блокчейна в Чечне занимается первый заместитель председателя правительства республики Якуб Закриев.

В октябре 2017 года Минэкономразвития решило провести эксперимент по использованию технологии блокчейн для мониторинга сведений единого государственного реестра недвижимости. Однако площадкой для него в ведомстве предлагали сделать Москву.

Блокчейн — это технология распределенных реестров, используется при различных видах работы с данными. Она используется как хранилище информации об операциях с криптовалютами и также может быть внедрена в банковскую деятельность: криптотехнология позволяет сократить время на проведение крупных сделок.