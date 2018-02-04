Турецкая полиция задержала «министра информации» ИГ

В Анкаре турецкая полиция задержала предполагаемого «министра информации» террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Омера Йетека. Об этом сообщает Anadolu cо ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агенства, Омер Йетек отвечал за информационное обеспечение деятельности ИГ в подконтрольных группировке СМИ. Он также подозревается в причастности к ряду терактов в Турции. Суд решил арестовать задержанного.

В конце декабря в Турции задержали по меньшей мере 55 подозреваемых в пособничестве ИГ. Полицейские обошли 12 адресов в Стамбуле, где задержали 45 человек, которые намеревались совершить атаку в городе. Еще десять человек были задержаны в городе Измире.