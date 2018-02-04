В московских аэропортах из-за сильной метели задержали более 140 рейсов

В Москве из-за сильной метели были отменены 27 рейсов, еще 143 задержаны. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

По информации на 15:40 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 75 рейсов, в Домодедово — 49 и еще 19 — во Внуково. В Домодедово и Внуково были отменены 23 рейса и 4 рейсов соответственно.

Как сообщили Интерфаксу в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны, задержки провоцируют, в частности, профилактические работы по очистке аэродромов от снега и наледи, и специальная обработка воздушных судов перед вылетом. Там заявили, что задержек продолжительностью свыше двух часов пока нет.

Кроме того, из-за низкой видимости не все лайнеры смогли приземлиться в Москве.

«В „Домодедово“ отказались садиться командиры пяти воздушных судов. Они получили одобрение посадки на запасных аэродромах во „Внуково“, Нижнем Новгороде и Воронеже», — сказали в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны.

Ранее столичное управление МЧС объявило штормовое предупреждение. В метеобюро Москвы и Московской области снегопад назвали рекордным за всю историю наблюдений.