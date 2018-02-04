Власти удалили фото с детьми, поставленными на колени в честь Сталинградской битвы

Власти Михайловки Волгоградской области удалили со своего сайта фотографию, на которой дети из детского сада стоят на коленях в снегу в честь 75-летия победы в Сталинградской битве.

С сайта администрации также удалили всю публикацию о флешмобе (она сохранилась в кэше Google), в котором принимали участие воспитанники детского сада «Лукоморье». Участники флешмоба выстраивались так, чтобы на снимке получилось число 75.

«Мощно и круто!!! Молодцы!!! Умницы! Ребята, большие молодцы! Так держать! Патриотичный, невероятно красивый, блестящий, правильный флешмоб!» — хвалили местные чиновники участников акции.

Кроме детсада во флэшмобе участвовали 23 школы, всего более 2,5 тысяч школьников. На других фотографиях дети в основном стоят или сидят на стульях, однако встречаются снимки, где они также стоят в снегу на коленях или сидят на корточках.