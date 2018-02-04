На открытии ОИ флаг для команды российских атлетов понесет волонтер

Флаг Международного олимпийского комитета (МОК), под которым команда олимпийских атлетов из России пройдет на церемонии открытия Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, понесет назначенный оргкомитетом соревнований волонтер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя делегации олимпийских спортсменов из России Станислава Позднякова.

«Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр», — пояснил он.

Напомним, что российские спортсмены из-за отстранения Олимпийского комитета России не смогут выступить на Играх-2018 под национальным флагом. Получившие приглашения от МОК спортсмены будут выходить на соревнования под олимпийским флагом и в статусе Olympic athlete from Russia (OAR).

МОК не допустил сборную России к участию в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.

Олимпийские Игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.