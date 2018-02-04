В Москве из-за снегопада повалило более 2 тысяч деревьев

В Москве более 2 тысяч деревьев упали под тяжестью льда и снега. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в твиттере в воскресенье.

«Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось. Все службы работают в максимально усиленном режиме», — отметил мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что в результате разгула стихии в Москве погиб один человек, пострадали пятеро.

По данным синоптиков, за минувшие сутки в городе выпало 23 мм осадков или около 64% месячной нормы. Высота сугробов с утра субботы увеличилась с 32 до 43 см и достигла рекордного для нынешней зимы значения.

В столичных аэропортах из-за непогоды было задержано и отменено более 150 рейсов.

В ряде регионов Центральной России также сохраняется сильный снегопад, из-за которого около 61 тысячи человек остались без света.

