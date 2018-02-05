МОК отказался приглашать на Олимпиаду 15 оправданных CAS россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался приглашать на Олимпиаду в Пхенчхане 13 российских спортсменов и двух тренеров, ранее допущенных до Игр Спортивным арбитражным судом (CAS), сообщается на сайте МОК.

«Комиссия пришла к заключению, что решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что этих 13 спортсменов можно считать чистыми», — заявили в комитете.

Двух тренеров МОК решил не приглашать из-за данных о них, обнародованных в отчете дисциплинарной комиссии Дениса Освальда, и дополнительной информации, имеющейся в распоряжении членов комиссии комитета.

Напомним, 1 февраля CAS оправдал 28 россиян, которых МОК ранее пожизненно дисквалифицировал из-за предполагаемых допинговых нарушений. После этого Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой включить 15 россиян, оправданных судом, в списки приглашенных на Игры.

Глава МОК Томас Бах предложил провести реформу CAS, так как, по его словам, решения суда не удовлетворяют МОК. «Мы не довольны решением, обсуждали его вчера и сегодня. Считаем, что решение доказывает необходимость внутренних реформ в структуре CAS», — сказал он. Кроме того, всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило оспорить CAS.