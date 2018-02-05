Родственники жертв теракта над Синаем подали иски на 90 млн долларов в египетский суд

В Египте прошли предварительные судебные слушания по искам на 90 млн долларов, которые подали родственники пассажиров лайнера А321, погибших в результате взрыва на борту, сообщает «Коммерсант».

Адвокаты пояснили, что родственники рассчитывают на дополнительные компенсации от авиакомпании-перевозчика «Когалымавиа» и страховщика «Ингосстрах». Египетский суд предоставил истцам 90 суток на отправку официальных повесток ответчикам. После этого суд начнет рассмотрение дела по существу.

Адвокат Давид Кухалашвили сообщил, что близкие жертв теракта над Синаем получили по обязательствам «Когалымавиа» на основании Воздушного кодекса России по 2 млн руб, а также денежную помочь от региональных властей. «Однако данная сумма выплачивается на основании закона как предоплата возмещения причиненного ущерба и не означает полного урегулирования вопроса», — отметил другой адвокат Михаил Загайнов. Договориться о компенсациях путем мирового соглашения не удалось.

В ;2016 году адвокаты подали другую группу исков — это были индивидуальные исковые заявления от имени родных каждого погибшего против египетских властей. Близкие жертв теракта настаивают на халатном отношении чиновников к обеспечению безопасности перелетов, из-за которого не осуществлялся полноценный досмотр пассажиров и террористам удалось доставить на борт лайнера самодельное взрывное устройство. Разбирательство по этим искам затянулось, так как египетские власти до сих пор не признали самого факта теракта.

В октябре 2017 года сообщалось, что семьи погибших при крушении А321 подали в Замоскворецкий суд Москвы коллективный иск к страховым компаниям на общую сумму 1,4 млрд евро.

Напомним, лайнер А321 авиакомпании «Когалымавия», который направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург ,потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Погибли все находившиеся в самолете люди — 217 российских туристов и семеро членов экипажа. На борту самолета произошел взрыв. Российские власти признали авиакатастрофу терактом. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».