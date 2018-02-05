«Коммерсант» узнал о госнаграде для погибшего в Сирии летчика

Погибший в Сирии российский летчик Роман Филипов будет представлен к высокой государственной награде — возможно, даже к званию Героя России (посмертно), узнал «Коммерсант».

Как сообщает газета, майор в связке со вторым Су-25 СМ выполнял стандартное боевое задание: патрулировал сирийскую провинцию Идлиб, для страховки вылет осуществлялся с полным боекомплектом. Когда задание уже было выполнено, в двигатель штурмовика попала ракета, выпущенная боевиками из ПЗРК. В этот момент самолет находился на низкой высоте — около 4 тыс. м.

Летчик до последнего пытался удержать Су-25 в воздухе, а затем, как говорят его сослуживцы, принял единственное верное решение катапультироваться. Терорристы открыли по нему огонь, однако Филипову удалось приземлиться, найти укрытие и сообщить о своем местоположении поисково-спасательной службе на Хмеймиме.

Попав в окружение, он отстреливался, сколько мог (по данным «Ъ», он успел подстрелить двух нападавших), но, когда ситуация стала безвыходной, майор подорвал себя гранатой. Из оружия у него был только пистолет Стечкина с несколькими обоймами и ручная граната, отмечает газета.

Ранее Telegram-канал Directorate 4 опубликовал видеозапись, на которой был, как предполагается, показан бой майора Филипова с террористами на земле. На кадрах слышен крик: «Это вам за пацанов», а потом видны клубы дыма.

Возвращением тела майора Филипова займется, вероятно, спецподразделение Минобороны или Служба внешней разведки.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили низкую высоту, на которой летел Су-25. Один из собеседников предположил, что высота полета была связана с тем, что Турция, которая контролирует зону деэскалации Идлиб, пообещала гарантию безопасности на этой территории. Ракета из ПЗРК «Игла», рассказали они, может поразить цель на высоте до 5 тыс. м. По словам военного эксперта, до последнего момента данные о наличии у боевиков ПЗРК не подтверждались, теперь же авиации придется брать в расчет и это обстоятельство.

Напомним, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб, в районе села Маасран, боевики сбили российский штурмовик Су-25. В Минобороны сообщили, что летчик катапультировался и был убит в бою с террористами. Россия нанесла ответный удар по району, откуда был сбит самолет. В результате были убиты более 30 террористов. «Коммерсант» отмечает, что только за сутки российская авиация, базирующаяся на авиабазе Хмеймим, нанесла свыше 60 ударов по Идлибу.

В понедельник Reuters сообщает, что после того, как боевики сбили Су-25, российские истребители увеличили число рейдов по удерживаемым повстанцами городам в Идлиб.