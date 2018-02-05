В правительстве задумались о передаче расходов на ОМС страховым компаниям

В правительстве совместно с экспертами обсуждается реформа обязательного медицинского страхования (ОМС). Ее цель — повысить ответственность страховых компаний за здоровье людей и снять часть ответственности с государства. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух страховых компаний, федерального чиновника и представителя Центробанка.

По данным газеты, в конце января в Минфине прошла встреча с участием главы министерства Антона Силуанова, представителей Центробанка и крупных страховых компаний. На ней обсуждался вопрос о том, что роль страховщиков недостаточна, потому что они лишь пропускают через себя финансы. В итоге участники совещания решили реформировать систему оплаты здравоохранения, на первом этапе — в нескольких пилотных регионах.

В настоящее время в России действует следующая система. Комиссия территориального фонда ОМС (ТФ ОМС) на основе подушевого норматива и прогноза заболеваемости заранее определяет, сколько медуслуг потребуется в течение года и устанавливает тарифы. После этого страховые компании ежемесячно получают деньги в зависимости от количества застрахованных у них человек. Счета выставляются им за фактически оказанные услуги. Если он оказался меньше перечисленной на месяц суммы, компания в течение трех дней возвращает деньги в территориальный фонд.

На совещании с участием Силуанова отметили, что количество медицинских услуг и их тарифы определяются, во-первых, непрозрачно, а, во-вторых, — в условиях конфликта интересов, когда региональные власти и клиники учреждают, покупают медпомощь и самостоятельно контролируют ее качество. И в случаях, когда нужно собрать больше средств, в клиниках появляются «приписки».

Чиновники предлагают регионам определить виды медпомощи, затраты на которую легче спрогнозировать, и привлечь страховые компании к формированию тарифов. Деньги также будут выдавать ТФ ОМС, однако страховым компания предлагается направлять пациентов в более эффективные с их точки зрения клиники; а если стоимость услуг этой клиники окажется выше тарифа, то страховщик не сможет требовать недостачу с региона и заплатит сам, а если ниже — остаток оставит себе. Для граждан все услуги останутся бесплатными.

Планируется. Что переход на новую систему будет проходить поэтапно, начиная с 2020 года. Предполагается, что она выявит неэффективные расходы, тогда сэкономленные деньги можно будет направить на увеличение количества предлагаемых услуг. Кроме того, можно будет определить, что сколько стоит в рамках системы ОМС и «конкретизировать, какие услуги государство будет оказывать по ОМС, какие — по ДМС, а какие гражданин сможет оплачивать в партнерстве с государством, сочетая две страховки».