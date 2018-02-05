В Москве за выходные выпало 122% месячной нормы осадков

За прошедшие выходные в Москве выпало 122% от месячной нормы осадков или 44 мм осадков в водном эквиваленте, тогда как норма за весь февраль составляет 36 мм, сообщили Интерфаксу в московском метеобюро.

«Мощнейшие за всю историю метеонаблюдений снегопады обрушили на Москву за двое суток 122% месячной нормы осадков, которая в феврале составляет 36 мм», — сообщили в метеобюро.

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что за сутки с улиц Москвы вывезли рекордные 1,2 млн кубометров снега.

«Такое количество снега — впервые за сто лет. Очередное испытание для коммунальщиков. На данный момент, утром, дороги почищены, транспорт идет», — сказал он.

По прогнозам синоптиков, в понедельник днем снегопады в Москве будут небольшими и будут носить локальный характер, температура воздуха составит 10–12 градусов мороза, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ранее обрушившийся на столицу снегопад уже был признан сильнейшим за всю историю метеонаблюдений. Из-за него, как сообщал мэр Сергей Собянин, один человек погиб и пять пострадали, оказались повалены более двух тысяч деревьев. Для расчистки города привлекли армию. В московских аэропортах были отменены десятки рейсов. Из-за сложной дорожной обстановки власти разрешили детям свободное посещение московских школ.