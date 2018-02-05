СМИ узнали об обысках в домах у врио премьера Дагестана и его подчиненных

Утром 5 февраля сотрудники ФСБ пришли с обыском в дом временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики РИА Новости.

Одновременно Интерфакс сообщает, что обыск также проходит в доме и рабочем кабинете вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева и у двух высокопоставленных лиц.

По данным РБК, обыски также проходят у вице-премьера Раюдина Юсуфова. Источники издания рассказали, что он и Гамидов уже задержаны.

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Как сообщала «Новая газета», в Дагестане с января идет масштабная прокурорская проверка «на соблюдение законности», проводимая по инициативе и.о. главы республики Владимира Васильева. Возглавляет комиссию заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук.

В рамках этой проверки уже арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев (его обвиняют по статье о превышении полномочий) и архитектор Махачкалы Магомедрасула Гитинова (его также подозревают в превышении должностных полномочий). Источники РБК сообщали, что Мусаев является фигурой, близкой к врио премьера Дагестана.