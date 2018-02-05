Серебренников смонтировал фильм о Цое под домашним арестом

Режиссер Кирилл Серебренников смонтировал фильм о Викторе Цое, находясь под домашним арестом в своей квартире, сообщил Интерфаксу сообщил продюсер картины Илья Стюарт.

«Несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям… И — самое важное для нас — фильм смонтирован самим режиссером», — рассказал он.

Стюарт добавил, что окончательное производство фильма будет завершено весной 2018 года, а продажи прав на прокат ленты начнутся уже в середине февраля на Берлинском кинофестивале.

Напомним, Серебренникова задержали и поместили под домашний арест по делу о хищении бюджетных средств. По этому же делу проходят руководители основанной режиссером «Седьмой студии».

Серебренников и другие фигуранты дела, кроме бывшего бухгалтера студии Нины Масляевой, свою вину не признают. Режиссер неоднократно просил изменить ему меру пресечения, чтобы закончить работу над фильмом «Лето», а также балетом «Нуреев» для Большого театра, но суд отказал ему.

Фильм «Лето» посвящен ленинградской андеграудной рок-культуре начала 1980-х и лидере группы «Кино» Викторе Цое. Его съемки начались в июле 2017 года. Ожидается, что лента выйдет в прокат во второй половине 2018 года.