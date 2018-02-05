Навального заподозрили в избиении полицейских во время задержания

Сотрудники правоохранительных органов принесли Алексею Навальному две повестки на допрос, его подозревают в избиении полицейских во время задержания. Об этом сам Навальный написал в своем твиттере.

По его словам, полицейские пришли в квартиру в 7:30 утра.

Ранее Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш. Она признана виновной по ч. 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация публичного мероприятия без подачи уведомления).

Суд установил, что Ярмыш ретвитнула видео для формирования негативного образа одного из зарегистрированных кандидатов на пост президента России. Сама она отметила, что этого нет в деле против нее.

Симоновоский суд также арестовал на восемь суток пресс-секретаря предвыборного штаба Навального Руслана Шаведдинова. Перовский суд на 15 суток арестовал члена федерального штаба Навального Николая Ляскина. Его признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил участия в массовой акции).

Напомним, задержания начались после того, как 28 января в городах России прошли акции в поддержку «Забастовки избирателей». По оценкам организаторов, митинги или шествия прошли почти в 100 городах, в МВД заявили, что протестные акции были в 46 городах. Акции в Москве и Санкт-Петербурге не были согласованы с властями.

Самого Навального задержали на Тверской во время «Забастовки избирателей», политика доставили в ОВД «Якиманка». Ему вменяли нарушение порядка проведения митинга (статья 20.2 КоАП). ОДнако после Навального отпустили из ОВД без составления протокола