Жители села в Новосибирской области вышли на народный сход после гибели двух детей в ремонтной яме

Обновлено В пресс-службе правительства Новосибирской области «Новой газете» сообщили, что глава Колывани Алексей Дорофеев освобожден со своего поста по собственному желанию. Кроме того, создана рабочая комиссия по изучению социально-экономической ситуации в Колыванском районе.

Около тысячи жителей рабочего поселка Колывань в Новосибирской области устроили митинг у местной администрации. Люди требовали отставки главы района Виктора Аверина после гибели двух детей, провалившихся в неогороженную яму, сообщает интернет-издание НГС. Новости.

Митингующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение. По требованию сотрудников ГИБДД и полицейских они освободили дорогу и прошли в местный Дом культуры на встречу с Авериным. Когда глава районы вышел к собравшимся, толпа начала скандировать «В отставку!», передает издание.

«Из-за халатности сотрудников ЖКХ погибли два ребенка. Одному было шесть лет, другому — 11. Оба сына — одной матери. Воспитывала их одна, сейчас осталась просто без детей. То, что сейчас пытается наша администрация задобрить все? Понимаете, детей матери не вернуть. Это великое горе для семьи. Семья в принципе, можно сказать, уничтожена», — сообщил корреспонденту НГС. Новости один из инициаторов митинга Анатолий Хилько.

По его словам, после трагического инцидента все места, где работают коммунальщики, оградили. «Власти при этом отчитывались, что всё замечательно, всё прекрасно, они все сделали. Но вы сами можете проехаться по Колывани, убедиться, что ям разрытых очень много. После трагедии все они, безусловно, ограждены, и та злополучная яма имеет ограждение», — добавил участник митинга.

Жительница Колывани, также пришедшая на митинг, утверждает, что несколько раз говорила администрации про неогороженную яму, однако ей отвечали: «Ну, не утонул же никто», — сообщает Сибкрай.ru.

На митинге Аверин объяснил эту ситуацию тем, что часть работ была сделана «на авось». «Думали, что в морозы не случится беды, но произошла эта трагедия», — передает издание слова главы района на митинге.

Ранее 2 февраля в Колывани проходили ремонтные работы по устранению неполадок водопровода. Сотрудники ЖКХ вырыли яму, которая впоследствии заполнилась водой. После устранения прорыва яму не засыпали и не оградили, в результате чего туда упали два ребенка. Они не смогли выбраться оттуда и утонули.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В ходе расследования суд арестовал на два месяца директора МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани и привлек к ответственности мастера предприятия.