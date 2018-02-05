Мосгорсуд освободил врача-гематолога Елену Мисюрину, осужденную за смерть пациента

Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде врача-гематолога Елену Мисюрину, ранее приговоренную к двум годам колонии за смерть пациента, передает РИА Новости.

Мисюрина должна была находиться в СИЗО до вступления приговора в силу. Теперь врач уже дома будет дожидаться решения апелляционной инстанции по ее делу.

В защиту Мисюриной на сегодняшнем заседании суда выступил детский врач Леонид Рошаль. «Я предлагаю себя посадить в эту клетку и освободить Мисюрину. Я лично вижу ее в первый раз, но совесть побудила меня прийти сюда и сказать эти слова»,— заявил он, отметив, что сейчас в России развернута «необъяснимая и необоснованная травля врачей».

Ранее Генпрокуратура попросила отменить приговор Елене Мисюриной и выбрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. По мнению ведомства, во время следствия были допущены нарушения, а заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу.

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Напомним, дело в отношении Елены Мисюриной было заведено в 2015 году. Как утверждает следствие, в 2013 году врач сделала пациенту трепанобиопсию (забор образцов костного мозга и костной ткани), нарушив «методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции». Из-за повреждения кровеносных сосудов пациент скончался.

В январе Мисюрину признали виновной по части 2 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть). Ее приговорили к двум годам колонии общего режима.

Как ранее сообщала «Новая газета», обвинение строилось на показаниях патологоанатома Мартыновича. Он рассказал, что Мисюрина якобы не туда ввела иглу при биопсии, что привело к фатальным последствиям.

В самом Следственном комитете сочли несостоятельными сомнения в этом деле и напомнили, что ежегодно в ведомство поступают тысячи жалоб на врачебные ошибки, которые не вызывают сомнений и резонанса среди врачей, граждан и надзорных органов.