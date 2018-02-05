У задержанного по подозрению в коррупции врио премьера Дагестана изъяли золотой пистолет

Сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ обнаружили во время обыска у врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта и ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы, сообщается в телеграм-канале СК.

В пресс-службе СК также подтвердили, что в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств помимо Гамидова задержаны врио заместителей председателя республиканского правительства Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов.

Ранее СМИ сообщили, что врио Дагестана и его заместители, а также министр образования республики задержаны. «Новая газета» также сообщала, что в Дагестане с января идет масштабная прокурорская проверка «на соблюдение законности», проводимая по инициативе и.о. главы республики Владимира Васильева. Возглавляет комиссию заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук.

В рамках этой проверки уже арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев (его обвиняют по статье о превышении полномочий) и архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов (его также подозревают в превышении должностных полномочий).