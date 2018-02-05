Песков: список желающих вернуться в Россию бизнесменов передадут в «соответствующие службы»

Кремль рассмотрит список бизнесменов, желающих вернуться в Россию из Великобритании, если он поступит, однако потом его перенаправят в «соответствующие службы». Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новостям.

«Наилучшей гарантией является действующее законодательство Российской Федерации. И в данном случае — это не прерогатива президента», — сказал Песков.

О том, что бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился в Лондоне с основателем «Евросети» Евгением Чичваркиным и другими бизнесменами, уехавшими из России, стало известно 4 февраля.

На встречу, которая продлилась почти четыре часа, пришли сооснователь компании Mr. Doors Максим Валецкий, бывший владелец банка «Траст» Илья Юров, совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов и совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, брат ресторатора Михаила Зельмана. Всего во встрече приняли участие 40 человек.

Перед поездкой Титов в интервью РИА Новости заявил, что по итогам встречи собирается представить Владимиру Путину план возвращения бизнесменов, которые скрываются в Лондоне от российского правосудия. Условие возвращения — бизнесмены должны будут компенсировать нанесенный ущерб. По словам Титова, он хочет «начать диалог с властью» на эту тему.