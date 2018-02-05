В Роскомнадзоре рассказали о рассылке фейковых сообщений от имени ведомства

Неизвестные рассылают СМИ поддельные письма от имени Роскомнадзора с требованием удалить с сайтов якобы противоправную информацию. Об этом сообщается на сайте РКН.

Как рассказали в ведомстве, письма отправляют с адресов общедоступных почтовых сервисов на «бланках», которые подписаны именами несуществующих сотрудников (например, А.П. Стреглов).

«В связи с этим при получении официальных писем из Роскомнадзора просим обращать особое внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru», — отметили в службе.

О предполагаемых мотивах злоумышленников в заявлении РКН ничего не сказано.

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Ранее в понедельник международная правозащитная группа «Агора» опубликовала доклад о свободе в российском интернете. По данным правозащитников, в 2017 году в России каждый день блокировали 244 страницы в интернете, а Роскомнадзор за прошлый год внес в «черные списки» 88 тысяч сайтов.