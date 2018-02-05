Суд в Екатеринбурге отказался вернуть детей женщине, удалившей грудь

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отказался возвращать Юлии Савиновских двух приемных сыновей, изъятых органами опеки. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат правозащитной группы Агора Алексей Бушмаков, представляющий интересы семьи.

«Мы просили отложить рассмотрения этого дела, потому что Следственный комитет не обнародовал результаты экспертизы на вменяемость, которую прошла Юлии Савиновских. Однако суд отказался откладывать дело», — пояснил Бушмаков.

По его словам, в суде также выступил свидетель со стороны защиты, которая проводила экспертизу Савиновских и не нашла отклонений в поведении женщины, однако рекомендовала психологическое наблюдение.

Бушмаков также рассказал, что мотивировочная часть решения суда станет известна 12 февраля, а пока сложно сказать, чем руководствовался суд при принятии такого решения.

При этом ранее Свердловский областной суд признал незаконным решение нижестоящего суда, который в сентябре отказался вернуть Юлии Савиновских двух приемных сыновей.

Напомним, в конце августа прошлого года органы опеки забрали двух приемных детей, которых воспитывали Соков и Савиновских. Тогда семья рассказала, что органы опеки обвинили женщину в «незаконной операции по смене пола».

По словам Савиновских, речь идет об операцию по удалению молочных желез, которую она сделала из-за неудобств и проблем со здоровьем. Чтобы подготовить себя к этой операции, женщина вела блог от имени выдуманного трансгендера, который готовится сменить пол. У Сокова и Савиновских есть трое родных детей. Семья всерьез опасалась, что органы опеки отнимут и их.

В конце ноября органы опеки отказали мужу Юлии Савиновских Евгению Сокову усыновить двух приемных мальчиков. Отказ тогда пояснили тем, что Соков не обладает доходом, который обеспечит детям прожиточный минимум.

При этом органы опеки отметили, что Соков проживает в благоустроенной двухкомнатной квартире, которая находится в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии. Сам он имеет высшее образование, работает заместителем директора в коммерческой фирме и не имеет заболеваний, препятствующих усыновлению.