СМИ: на Ямале полицейские забыли задержанного в неотапливаемом помещении. Спустя два дня мужчина умер

Полицейские на Ямале задержали мужчину за дебош в новогоднюю ночь, поместили в неотапливаемое помещении и забыли о нем; спустя двое суток задержанный скончался, а полицейские попытались спрятать тело в лесу. Об этом источник рассказал изданию Ura.ru.

По словам собеседника СМИ, сначала сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по заявлению жены, а потом женщина написала заявление, что ее муж не вернулся домой.

Собеседник Ura.ru уточнил, что события происходили перед Новым годом. Тогда температура воздуха опустилась в регионе до минус 40 градусов.

В пресс-службе управления СК по округу отказались комментировать ситуацию. В управлении МВД по ЯНАО изданию рассказали, что сейчас проводится служебная проверка и решается вопрос об увольнении участкового, сообщило издание Ura.ru.

Напомним о другом случае, который произошел с полицейским в Татарстане. Управление Следственного комитета по Татарстану возбудило уголовное дело против полицейского, который сбил пешехода, а потом скрылся с места происшествия