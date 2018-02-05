СМИ сообщили о попытке Романа Абрамовича получить вид на жительство в Швейцарии

Миллиардер Роман Абрамович, который проживает в Великобритании, пытался получить вид на жительство в Швейцарии, сообщают издания Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung.

По информации издания, это не первая попытка Абрамовича. В 2016 году бизнесмен уже подвал заявление о получении ВНЖ в кантоне Вале и получил положительный ответ. Однако потом в 2017 году отозвал свое прошение.

Швейцарские издания утверждают, что в ноябре 2017 года Абрамович вновь уведомил полицию о намерении возобновить ходатайство о получении ВНЖ. Однако, по закону, можно подать только новое прошение, чего Абрамович не сделал.

Местные издания предположили, что Абрамович хотел получить ВНЖ и уплатить налог не с доходов, а с расходов. В Швейцарии это разрешено для тех, кто представляет для страны «общественный интерес».

Отметим, что за последние 10 лет в Швейцарии выдали 186 разрешений на проживание россиянам«на основании общественного интереса», среди них бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

Напомним, в конце января в Великобритании вступил в силу закон о «невыясненных активах». Согласно документу, иностранные владельцы активов должны объяснить происхождение имущества свыше 50 тысяч фунтов.