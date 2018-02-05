Суд отменил арест юриста ФБК за недоказанностью правонарушения. Его обвиняли в неповиновении полиции

Мосгорсуд признал недействительным решение Симновского суда Москвы, который аретсовал на 10 суток юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александра Помазуева, обвиняемого в неповиновении полиции. Об этом сообщается в Twitter «Команда Навального». Защищал юриста его коллега Александр Головач.

Мосгорсуд постановил отменить незаконное решение Симоновского суда в отношении юриста ФБК Александра Помазуева. 28 января Александр был задержан в офисе ФБК и отправлен на 10 суток за выдуманное неповиновение сотрудникам полиции. Защищал Александра коллега Александр Головач. pic.twitter.com/BRP0uqFO01 — Команда Навального (@teamnavalny) February 5, 2018

«Производство по делу прекратить за недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление», — говорится в официальных бумагах.

В разговоре с «Новой газетой» глава юридического отдела ФБК Иван Жданов пояснил, что в документе, который был составлен при задержании, не раскрыты обстоятельства задержания, отсутствует подпись лица, составившего протокол, есть несостыковки во времени и дате.

Жданов также рассказал, что это достаточно типичные ошибки при составлении протокола. Юрист отметил работу своего коллеги, который защищал Помазуева, однако добавил, что «сам удивлен» решением Мосгорсуда.

Ранее 29 января Симоновский суд Москвы арестовал после «Забастовки избирателей» на 10 суток юриста ФБК Александра Помазуева, признав его «виновным в неповиновении полиции» (ст. 19.3 КоАП). Помазуев и другие задержанные сотрудники ФБК с обвинением не согласились.

Акции в поддержку «Забастовки избирателей», организатором которой был оппозиционер Алексей Навальный, прошли почти в 100 городах России. Полиция задержала 350 человек по всей России.

25 декабря Центральная избирательная комиссия отказала Навальному в регистрации кандидатом в президенты. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.