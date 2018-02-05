Суд оставил под арестом фигуранта «дела 26 марта» Дмитрия Борисова

Тверской суд Москвы оставил под арестом Дмитрия Борисова, обвиняемого в насилии в отношении представителя власти на митинге оппозиции 26 марта в Москве.

На заседании адвокат Борисова Илья Новиков просил назначить его подзащитному меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Он указывал на то, что Борисов не может оказать давления на свидетелей, о чем говорило следствие, так как все свидетели по делу уже допрошены.

Однако суд встал на сторону обвинения, которая требовала оставить мужчину под стражей.

Напомним, суд арестовал Дмитрия Борисова 9 июня, спустя два месяца после акции протеста. По версии следствия, Борисов после задержания на несанкционированном митинге отказался самостоятельно проследовать в автозак, пятеро полицейских взяли его за ноги и руки и отнесли в машину. В это время Борисов якобы высвободил левую ногу и дважды ударил полицейского Илью Ерохина по шлему.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Дмитрия Борисова политзаключенным и потребовал немедленно освободить мужчину, а также привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод участников протестной акции 26 марта.