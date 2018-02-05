В России из-за снегопада в 11 раз вырос спрос на лопаты

Спрос на лопаты в России из-за обильного снегопада вырос в 11 раз по сравнению с предыдущей неделей. Об этом «Новой газете» рассказали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

Кроме того, по подсчетам сервиса увеличился и спрос на снегоуборщики. Он в восемь раз больше по сравнению с предыдущей неделей

«Помимо аксессуаров для уборки снега, пользователи сервиса стали чаще интересоваться автомобильным щетками, за неделю спрос в этой категории увеличился в семь раз», — сказали в пресс-службе.

Напомним, за прошедшие выходные в Москве выпало 122% от месячной нормы осадков или 44 мм осадков в водном эквиваленте, тогда как норма за весь февраль составляет 36 мм.

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что за сутки с улиц Москвы вывезли рекордные 1,2 млн кубометров снега.

Ранее обрушившийся на столицу снегопад уже был признан сильнейшим за всю историю метеонаблюдений.