Киевский суд оставил в силе решение об отказе Саакашвили в статусе беженца

Киевский суд отклонил апелляцию бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на решение суда первой инстанции: ему отказано в предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите. Об этом сообщает РБК-Украина.

Защита Саакашвили намерена его оспорить в кассационном суде. Как рассказал ТАСС адвокат Руслан Чернолуцкий, это решение «создает риски для Саакашвили в плане его скорейшей депортации из страны». Однако, пока идут другие судебные разбирательства, депортация политика невозможна.

«По отношению к Государственной миграционной службе продолжаются еще три спора. Завтра в Окружном суде будет рассматриваться еще одна жалоба», — сообщилзащитник.

Сам Саакашвили покинул заседание еще до оглашения приговора, после того, как суд отклонил все ходатайства защиты. Позже на его странице в фейсбуке появилась запись: «Таким образом, я теряю свой статус в Украине. Это очередное решение Порошенко, а не суда».

В явнаре Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями на посту главы государства и заочно приговорил его к трем годам тюремного заключения.

Ему инкриминируется часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности).

Одновременно в Киеве начались слушания по делу о возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию. Позже, 26 января, Апелляционный суд Киева постановил отправить политика под домашний арест в ночное время.