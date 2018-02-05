В Госдуме отказались от идеи единороссов запретить семейственность среди депутатов

Комитет Госдумы по законодательству не поддержал законопроект единороссов, который запрещает быть сенатором или депутатом, если в Думе или Совете Федерации работает родственник, сообщает РБК со ссылкой на отзыв комитета.

В нем говорится, что «парламентарии полностью независимы в своих решениях, принимаемых в рамках своей профессиональной деятельности», и что подчиненность или подконтрольность «исключена».

В самом законопроекте была ссылка на аналогичный запрет, который прописан в законах о государственной гражданской службе, о статусе судей в России, о прокуратуре, о полиции, о следственном комитете. Эти ограничения предусмотрены «исходя из критерия их непосредственной подчиненности или подконтрольности».

Если бы законопроект приняли, то в случае наличия ​близкого родства парламентарии должны были бы сложить свои полномочия в тридцатидневный срок.

Изначально идея законопроекта принадлежала единороссу Андрею Исаеву: он внес поправки в закон о статусе члена Совфеда и депутата Госдумы в 2012 году. Позже к нему присоединились другие единороссы — Александр Сидякин, Михаил Маркелов и Валерий Трапезников. Однако позже Исаев и Сидякин сняли свои подписи. Исаев пояснил РБК, что эта инициатива уже «неактуальна», однако не уточнил, что имеет в виду. Таким образом, к концу 2017 года в авторах законопроекта остались только уже покинувшие Думу депутаты.

По мнению источника РБК в Госдуме, законопроект был направлен против оппозиционных депутатов, которые сейчас уже сложили свои полномочия: против Дмитрия Гудкова и его отца Геннадия Гудкова (лишен мандата в сентябре 2012 года), Ильи Пономарева и его матери сенатора Ларисы Пономаревой, Оксаны Дмитриевой и ее мужа Ивана Грачева.

Под действие закона попал бы и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский и его сын Игорь Лебедев, занимающий должность вице-спикера Госдумы.