В суде допросили фигуранта дела 26 марта Дмитрия Борисова

В Тверском суде Москвы допросили фигуранта дела 26 марта Дмитрия Борисова, обвиняемого в нападении на полицейского во время акции в Москве.

Борисов рассказал, что во время акции увидел, как полицейские начали задерживать его друга Евгения Анохина, который снимал массовые задержания на видео. По словам Борисова, полицейские не представились, не объяснили его другу причин задержания. Когда подсудимый попытался выхватить своего друга у полицейских, подбежали еще пятеро сотрудников полиции и повалили их на асфальт.

«После этого нас попинали немножко, я чувствовал боль в пояснице, в спине, в паху. Пятеро человек подхватили меня и потащили. Меня несли, крепко сжав ноги и руки. Я просто видел небо и больше ничего. За пять-семь метров от автозака меня поставили на ноги, и я дошел уже сам», — описал свое задержание 26 марта Борисов, добавив, что кто-то из полицейских ударил его в правую ногу.

Борисов отметил, что не бил полицейского, а замах получился, когда один из них отпустил ногу Борисова в тот момент, когда он попытался встать. После задержания их вместе с другом увезли в ОВД «Ярославское», где продержали до трех часов ночи. Их отпустили, составив административные протоколы.

— Еще что-нибудь после 27 марта до дня задержания по этому уголовному делу в вашей жизни происходило, связанное с акцией? — спросил адвокат Илья Новиков.

— Нет, — ответил Борисов.

Как отметил подсудимый, обыск у него дома прошел 8 июня 2017 года. Сотрудники полиции пришли к нему в 8 утра. Во время обыска, рассказал Борисов, он не пытался скрыться, а поднялся на чердак, чтобы написать сообщение своим друзьям.

«Сопротивление я тоже не оказывал. Полицейских было человек двадцать», — добавил Борисов.

— Как вы относитесь к показаниям потерпевшего Ерохина, который утверждает, что вы его били? — спросила прокурор.

— Я не знаю, наверное, у него были какие-то причины, — ответил подсудимый.

Дополнения и прения сторон по делу пройдут 20 февраля.

Ранее в понедельник судья Дмитрий Гордеев отказался изменить меру пресечения Дмитрию Борисову. Об этом просила защита.

По версии следствия, Дмитрий Борисов после задержания на акции протеста 26 марта отказался самостоятельно проследовать в автозак, пятеро полицейских взяли его за ноги и руки и отнесли в машину. В это время Борисов якобы высвободил левую ногу и дважды ударил полицейского Илью Ерохина по шлему.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Дмитрия Борисова политзаключенным.