В Белоруссии разрешили к показу запрещенный в России фильм «Смерть Сталина»

В Белоруссии покажут запрещенный в России фильм «Смерть Сталина», сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство культуры страны.

Там заявили, что специалисты посмотрели фильм и не выявили нарушений законодательства. «Замечаний по прокату фильма не имеется», — отметили в Минкульте.

24 января, накануне выхода фильма в прокат, в Белоруссии отменили все сеансы на «Смерть Сталина». Это произошло после того, как стало известно об отзыве прокатного удостоверения картины в России.

23 января российский Минкульт отозвал у фильма прокатное удостоверение. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что ведомство направит фильм на дополнительную юридическую экспертизу.

Несколько сеансов успел показать московский кинотеатр «Пионер», но после того, как к нему нагрянули с проверкой сотрудники правоохранительных органов, в кинотеатре заявили, что все сеансы прекращаются «по независящим от них причинам».

Действия Минкульта раскритиковали в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте. Его член Илья Шаблинский заявил, что отзыв прокатного удостоверния у комедии «Смерть Сталина» является цензурой.