В Госдуме задумались о возможности оценить работу депутата через соцсети

Развитие технологий может привести к тому, что избиратели при помощи верифицированных аккаунтов в соцсетях будут выставлять оценку деятельности депутата. Об этом «Новой газете» рассказал глава комитета Госдумы по иноформполитике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

По словам главы комитета, «было бы неплохо» также распространить на депутатскую деятельность подобие той рейтинговой системы, которая есть в журналистике, и которая в будущем будет развиваться.

Как пояснил Левин, в редакциях существует такое понятие как «лучший материал», есть материал, который вызывает резонанс, большой интерес читателей, а как следствие у него много лайков и репостов.

Однако не все материалы с лайками и репостами качественные, и новые технологии позволят отличать, например, достоверные расследования от желтых, новые технологии будут проводить фактчекинг, тем самым рейтинг публикаций будет снижаться.

Кроме того, это поможет развитию гражданской журналистики, а так же создаст «биографию» журналиста или его «электронное резюме». Более того, развитие технологий сделает невозможным удалить публикацию или откорректировать ее таким образом, чтобы этого не заметил читатель.

Левин считает, что технологии блокчейн необходимо подключать для удобства граждан. Все это возможно в рамках реазлизации «систем так называемого интернета 2.0». О том, как эта система может повлиять на жизнь россиян, глава комитета рассказал в Госдуме на заседании Общественной молодежной палаты.