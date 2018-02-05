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Бывшего врача сборой США по гимнастике осудили на 125 лет тюрьмы за домогательства
От 40 до 125 лет тюрьмы получил бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар, сообщают американские СМИ, в том числе Reuters, The Washington Post и CNN. Это уже третий его срок.
На этот раз его бывшего врача признали виновным по трем эпизодам сексуального насилия над воспитанницами гимнастического клуба Twistars в округе Итон штата Мичиган. Нассар признал свою вину.
В своем последнем слове он попросил прощения у своих жертв, отметив, что «их рассказы навсегда останутся в его памяти». Однако суд не поверил в его раскаяние. Судья Дженис Каннингем сказала, что она сомневается в том, что подсудимый понимает, что поступил неправильно, и осознает губительный эффект, который он оказал на своих жертв и их родных.
Согласно вердикту Нассар только через 40 лет, проведенных за решеткой, сможет попросить о досрочном освобождении. Однако этот третий срок не повлияет на то, сколько времени ему предстоит провести за решеткой.
Ранее Нассар был осужден на срок от 40 до 175 лет в округе Ингем. Его признали виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Еще 60 лет тюрьмы он получил за хранение детской порнографии. Это наказание Нассар начнет отбывать после истечения сроков за сексуальное насилие.
Нассар работал врачом в Мичиганском университете и врачом сборной США по спортивной гимнастике. Обвинения против него выдвинули более 250 женщин и девочек, в том числе олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике. Из-за скандала с Нассаром Федерация гимнастики США уволила всех членов правления.