На 20 тысяч рублей оштрафовали участницу Pussy Riot за акцию в поддержку Сенцова

Якутский городской суд оштрафовал участницу группы Pussy Riot Ольгу Борисову на 20 тысяч рублей за акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которую она провела летом прошлого года в Якутске вместе с другой участницей группы Марией Алехиной.

Кстати, да. Меня оштрафовали на 20 тысяч рублей после акции в Якутске в поддержку Олега Сенцова #freesentsov #pussyriot pic.twitter.com/6gbHiEqEV8 — Борисова (@borissssova) February 5, 2018

В твиттере Борисова рассказала, что о штрафе узнала после того, как попыталась узнать, почему с ее карты были списаны деньги. На момент списания на счету было четыре тысячи рублей, сейчас на карте, по словам Борисовой, минус 16 тысяч.

Акцию в поддержку Олега Сенцова участницы Pussy Riot провели 6 августа прошлого года. Они развернули большой плакат с надписью Free Sentsov на мосту через озеро Сайсары в Якутске неподалеку от ИК-1, где в тот момент отбывал наказание режиссер. Через день после акции активисток задержали.

В августе 2015 года суд приговорил украинского реджиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии.Его признали виновным в создании террористического сообщества, совершении двух терактов в Крыму и подготовке еще к двум, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки.