Украинская прокуратура возбудила дело против посетивших Крым немецких депутатов

Прокуратура Автономной республики Крым (входит в состав Генпрокуратуры Украины) возбудила уголовное дело против немецких депутатов после их визита в Крым.

На сайте ведомства говорится, что дело возбуждено по статье о «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» (часть первая статьи 332–1). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

В прокуратуре заявили, что граждане Германии «планировали использовать свою поездку для встреч с представителями российской оккупационной власти для обсуждения с ними путей налаживания контактов с немецкой стороной». Досудебное расследование дела уже ведется.

Группа из восьми депутатов от правой партии «Альтернатива для Германии» и одного помощника депутата этой же партии прибыла в Крым 3 февраля. Один из них, Рогер Бекамп, заявил, что парламентарии намерены «на месте ознакомиться с ситуацией в Крыму».

«Особенно нас интересуют последствия введенных против России санкций, поскольку Крым был их причиной. Мы считаем введение санкций ошибкой: они негативно сказались как на России, так и на Германии», — цитировала его «Российская газета».

Ранее члены партии «Альтернатива для Германии» неоднократно выступали за признание Крыма российской территорией и за снятие санкций с Москвы.

В Германии раскритиковали поездку депутатов. Представитель правительства Штеффен Зайберт напомнил, что власти страны не признают вхождение Крыма в состав России.

По итогам выборов в федеральный парламент в 2017 году «Альтернатива» стала третьей политической силой в стране, получив 12,6% голосов.