Правительство Дагестана отправили в отставку

Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку. Указ опубликован на сайте главы республики.

Согласно документу, правительство должно исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров. Врио премьер-министра Дагестана назначен Анатолий Карибов. До этого он занимал пост первого заместителя председателя правительства региона.

Ранее в понедельник ФСБ задержала врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух премьер-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова.

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Во время обыска правоохранители обнаружили у Гамидова золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта и ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы.

Как ранее сообщала «Новая газета», в Дагестане с января идет масштабная прокурорская проверка «на соблюдение законности», проводимая по инициативе Васильева. Возглавляет комиссию заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук.

В рамках этой проверки ранее арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий мэра Махачкалы Мусу Мусаева и архитектора республики Магомедрасула Гитинова.