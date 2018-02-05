Сотрудник CNN нашел в самолете секретные документы властей США о безопасности

Сотрудник CNN случайно обнаружил в кармане впереди стоящего кресла в самолете документы министерства внутренней безопасности США о мерах безопасности во время финала национального чемпионата по футболу, сообщает телеканал.

Там же был посадочный талон ученого, который работает на министерство. Он отвечает за программу, которую используют во время отработки действий властей в случае распространения спор сибирской язвы. В самих документах оценивались возможности властей страны отреагировать на биологическую атаку во время финала чемпионата.

На документах стояли пометки «Строго для служебного пользования» и «Важно для национальной безопасности». В них же говорилось, что сотрудники министерства не имеют право выносить эти документы, а после завершения работы должны их уничтожить.

Телеканал решил не публиковать документы до окончания финального матча, но и после опубликовал не все, поскольку представители министерства, которым они сообщили о находке, заявили, что публикация части информации может навредить национальной безопасности вне зависимости от того, когда станет достоянием общественности. В министерстве заверили, что власти еще до начала матча устранили указанные в документах недочеты. При этом в министерстве не стали рассказывать об ученом, который забыл документы в самолете. Сам он отказался от общения с CNN.

Финал американского чемпионата «Супербоул» прошел 4 февраля в Миннеаполисе (в ночь на 5 февраля по Москве). Решающий матч выиграла команда «Филадельфия Иглз». Для нее это был уже третий финал и первая победа в нем.